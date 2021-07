Produção industrial cresce em 15 das 26 atividades em maio ante abril

O avanço de 1,4% na produção industrial em maio ante abril foi resultado de uma expansão em 15 dos 26 ramos pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



As maiores contribuições positivas partiram de produtos alimentícios (alta de 2,9%, após a queda de 3,2% no mês anterior) coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (aumento de 3,0%, recuperando parte da perda de 10,0% de abril) e indústrias extrativas (alta de 2,0%, o terceiro mês seguido de crescimento, acumulando expansão de 10,0% no período).



Outras influências positivas relevantes foram de metalurgia (3,2%), outros produtos químicos (2,9%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (8,0%), bebidas (2,9%) e confecção de artigos do vestuário e acessórios (6,2%).



Na direção oposta, entre as dez atividades em queda, as perdas mais significativas ocorreram em produtos de borracha e de material plástico (-3,8%), máquinas e equipamentos (-1,8%) e produtos têxteis (-6,1%).