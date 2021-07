Minas terá mais voos e rotas

Aeronave da companhia aérea ITA aterrissou ontem em Confins (foto: BH Airport/Divulgação)



Minas Gerais receberá novas rotas aéreas com a Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), companhia aérea do Grupo Itapemirim. A primeira aeronave da empresa pousou ontem no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, vindo de São Paulo/Guarulhos. A cerimônia de inauguração teve a presença do governador Romeu Zema. A ITA terá 35 destinos em sua malha, incluindo Belo Horizonte e Uberlândia, até junho de 2022. Todos os voos serão em aviões Airbus A320, com capacidade para 162 passageiros. Essas aeronaves terão 18 assentos a menos em relação ao máximo permitido pelo modelo, para proporcionar mais espaço entre as poltronas – as fileiras de assentos seguem os padrões da categoria A do selo Anac de conforto.





Segundo Romeu Zema, “as novas opções de voos vêm em um ótimo momento, pois sabemos que a atividade do turismo foi muito afetada pela pandemia nesses últimos 18 meses e, com o avanço da vacinação, com certeza haverá recuperação e o setor vai passar por um crescimento muito grande". O governador diz que espera ver o fluxo de visitantes no estado aumentar: “Esse novo modo de atender o cliente vai contribuir muito para que mais turistas cheguem a Minas Gerais e, com isso, vamos ter a oportunidade de ocupar mais nossos hotéis e toda a cadeia do turismo vai sair ganhando, gerando milhares de empregos”.





O governador também destacou a importância da ampliação da malha aérea para atrair investidores. “Concorrência sempre fez bem e quem ganha, no final, é o consumidor. Belo Horizonte precisa ter mais destinos conectados ao aeroporto de Confins, porque isso significa também atração de investimentos. Quanto maior a malha aérea, maior a possibilidade de vinda de investimentos, aumentando o fluxo de turistas também”, disse.





Itapemirim





Adilson Furlan, vice-presidente corporativo do Grupo Itapemirim, afirmou que a empresa tem facilidade em conectar destinos, pois também trabalha com operações rodoviárias no Brasil. Ele anunciou que até o final de 2021 deverão ser implantadas nove rotas em Minas. O vice-presidente falou que a proposta da empresa é de “conforto, segurança e conectividade, e que identificaram a oportunidade para democratizar o acesso e fazer com que os passageiros possam conhecer as cidades históricas de Minas Gerais.” O Grupo Itapemirim lançou para a modalidade terrestre novas opções, o serviço Dream Bus, que pretende incluir mais de 30 veículos na frota, totalizando R$ 35 milhões em investimento até o final de 2021. A nova modalidade terá serviços entre Belo Horizonte-Brasília/ Brasília-Belo Horizonte.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina