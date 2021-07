Caixa/Guimarães: Dólar volta abaixo de R$ 5 e pode se estabilizar em R$ 4,50

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, avalia que a cotação do dólar, que nos últimos dias chegou a ficar abaixo dos R$ 5, pode "muito facilmente" se estabilizar em R$ 4,50. "Há toda essa confiança", afirmou, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais.



O dólar à vista encerrou a sessão desta quinta-feira cotado a R$ 5,0453, valorização de 1,45%. Contudo, hoje cedo, na mínima às 10h03, a moeda chegou a ser negociada a 4,9477 (-0,51%).



Citando o ministro da Economia, Paulo Guedes, Guimarães afirmou que a economia brasileira "voltou em 'V' como nenhum outro país do mundo".



"Nós já estamos melhores que no ano passado e a Caixa Econômica Federal empresta como nunca emprestou na vida", afirmou o presidente da estatal, que destacou as linhas de crédito imobiliário e empréstimos para capital de giro pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).