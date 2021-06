Estoques de petróleo nos EUA caem 6,718 milhões de barris na semana, diz DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 6,718 milhões de barris, a 452,342 milhões de barris, na semana encerrada em 25 de junho, segundo informou nesta quarta-feira o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam recuo menor, de 3,6 milhões de barris.



Os estoques de gasolina subiram 1,522 milhão de barris, a 241,572 milhões de barris, contrariando a expectativa dos analistas de queda de 1,2 milhão de barris. Já os de destilados recuaram 869 mil barris, a 137,076 milhões de barris, quando a previsão era de alta de 400 mil barris.



A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 92,2% na semana anterior para 92,9% na mais recente, ante expectativa de 92,6%.



Os estoques de petróleo em Cushing recuaram 1,46 milhão, a 40,261 milhões de barris, segundo o DoE. Já a produção média diária dos EUA seguiu em 11,1 milhões de barris, mesmo número da semana anterior, segundo o relatório.



*Com informações da Dow Jones Newswires