Embraer entrega primeiro jato de edição limitada criada em parceria com a Porsche

A Embraer anunciou nesta quarta-feira, 30, a entrega da primeira aeronave Phenom 300E da edição limitada Duet, desenvolvida em colaboração com a Porsche, a um cliente não divulgado em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos.



Segundo a fabricante brasileira, o Duet "marca a primeira colaboração entre líderes nos mercados de aviação e automotivos, combinando o jato executivo single-pilot mais rápido e de maior alcance com o Porsche 911 Turbo S, referência no mercado de carros esportivos".



A Embraer e a Porsche trabalharam em conjunto, tanto no solo quanto no ar, combinando elementos de design de forma exclusiva nesta parceria.



Apenas dez pares de jatos executivos e carros esportivos serão produzidos.



"Projetamos o Duet em colaboração com a Porsche para apresentar uma experiência de viagem sem igual para aqueles que desejam algo totalmente original, alinhado à nossa visão de oferecer a melhor experiência em aviação executiva", afirma em nota o presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva, Michael Amalfitano. "O Phenom 300E já é o jato leve mais vendido do mundo e continuamos a superar todos os limites para agregar ainda mais valor e trazer novas experiências aos nossos clientes", acrescentou.