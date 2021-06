Bolsonaro indica superintendente-geral do Cade para presidir órgão

O presidente Jair Bolsonaro indicou o atual superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro Macedo, para assumir a presidência do órgão, confirmando apuração do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) feita em maio.



A mensagem presidencial que submete a indicação ao Senado Federal, para apreciação, está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.



Se for aprovado pelos parlamentares, Alexandre Cordeiro assume o comando do Cade no lugar de Alexandre Barreto, cujo mandato se encerrou no último dia 21.



Como o Broadcast apurou, Cordeiro conta com a simpatia de aliados do presidente Bolsonaro do 'Centrão', como o senador Ciro Nogueira (PP), e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), além de ser bem visto no Planalto e em órgãos da área concorrencial.



Cordeiro tem mandato como superintendente-geral do Cade até novembro deste ano e, antes, foi conselheiro do tribunal do órgão. Se confirmado, exercerá o terceiro cargo consecutivo no conselho, algo inédito no órgão. O mandato dele na presidência será de quatro anos.