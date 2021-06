Taxa de desemprego fica em 14,7% no trimestre, revela IBGE

Taxa de desemprego fica em 14,7% no trimestre, revela IBGE

Com alta, mercado já projeta inflação de até 6,7% no ano

Com alta, mercado já projeta inflação de até 6,7% no ano

Receita paga restituições do segundo lote do IRPF 2021

Receita paga restituições do segundo lote do IRPF 2021

Zona do euro: taxa anual de inflação desacelera para 1,9% em junho, como previsto

Zona do euro: taxa anual de inflação desacelera para 1,9% em junho, como previsto

PIB do Reino Unido cai 1,6% no 1º trimestre de 2021 ante trimestre anterior

PIB do Reino Unido cai 1,6% no 1º trimestre de 2021 ante trimestre anterior