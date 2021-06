Em discurso, Biden destaca caráter ambiental de pacote de infraestrutura

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou nesta terça-feira o caráter ambiental do pacote de infraestrutura bipartidário anunciado na semana passada, que conta com apoio dos republicanos. Durante um discurso na cidade de La Crosse, no Wisconsin, o democrata afirmou que a legislação é um passo "crucial" no combate à crise climática.



"Não temos tempo a perder quando se trata de tornar nossa infraestrutura mais resiliente à mudança do clima", disse Biden.



De acordo com o chefe da Casa Branca, o pacote de infraestrutura será o maior investimento em transmissão de energia limpa da história do país e modernizará a rede elétrica dos EUA, o que aceleraria a transição para uma economia livre de carbono. Ele frisou, contudo, que o pacote não inclui impostos sobre os combustíveis.



Biden também afirmou que a proposta de investimentos em obras gerará empregos "bem pagos" e permitirá que os EUA possam competir no cenário global com outros países, como a China.



Segundo o democrata, os recursos servirão para acabar com problemas que "drenam" a economia americana.



"É hora de escrever um novo capítulo da nossa história", declarou o presidente americano, ao relembrar que houve meses de negociação até que a Casa Branca chegasse a uma acordo com os republicanos.