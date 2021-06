Governo desiste de cinco indicações para diretores de ANTT e ANS

O presidente da República, Jair Bolsonaro, cancelou cinco indicações de nomes encaminhadas ao Senado Federal para vagas nas diretorias da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



As mensagens em que o governo pede aos parlamentares a retirada de tramitação dos cinco processos estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.



Quatro das indicações canceladas foram submetidas ao Senado para apreciação em dezembro de 2020 e uma delas, na semana passada.



De acordo com as mensagens, o governo desistiu dos seguintes nomes:



- Davi Ferreira Gomes Barreto, para o cargo de diretor-geral da ANTT;



- Arnaldo Silva Junior, indicado para o cargo de diretor da ANTT, na vaga decorrente do término do mandato de Marcelo Vinaud Prado em 18 de fevereiro de 2021;



- Rui Gomes da Silva Junior, para exercer, pelo prazo remanescente do mandato, o cargo de diretor da ANTT, na vaga decorrente da indicação de Davi Ferreira Gomes Barreto para o cargo de diretor-geral da ANTT;



- Jorge Antônio Aquino Lopes, para o cargo de diretor da ANS, na vaga decorrente do término do mandato de Rodrigo Rodrigues de Aguiar;



- Luciana Souza da Silveira, que havia sido indicada semana passada para exercer o cargo de diretora da ANS, na vaga decorrente do término do mandato de Simone Sanches Freire.