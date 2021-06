Dados do Caged de maio serão divulgados na quinta-feira, 1º de julho

O Ministério da Economia divulga na quinta-feira, 1º de julho, às 10h30 (de Brasília), os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de maio. Às 11 horas, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, dará entrevista para comentar os dados.



Segundo a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, o mercado espera criação líquida de 157.500 vagas de trabalho com carteira assinada em maio.



Todas as 18 instituições consultadas estimam saldo positivo para o Caged do mês, de 71.000 a 362.000.