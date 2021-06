Conta de luz vai subir; Aneel corrige sobretaxa em 52%

(foto: PxHere)



Cobrança adicional

vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica () aprovou nesta terça-feira (29/06) o novo valor da, sofreu um reajuste de 52%.é uma taxa adicional criada pela Aneeel que é cobrada nas contas de luz toda vez que o custo da energia sobe, como por exemplo em época de estiagem, como a que o País está vivendo agora.

A partir de agora, toda vez que o custo da energia estiver mais caro, a cobrança adicional, que antes era de R$ 6,24, passará para para R$ 9,49 a cada 100 quilowatts-hora (kWh). Essa bandeira está valendo desde junho e deve vigorar pelo menos até novembro, quando tem início o período úmido.

A bandeira tarifária é um adicional cobrado nas contas de luz para cobrir o custo da geração de energia por, o que ocorre quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas está muito baixo.A região Centro-Sul do Brasil, que concentra as principais, passa pela pior seca dos últimos 91 anos, de acordo com o governo.Isso faz o governo acionar muito mais termelétricas a gás, óleo e carvão. Mais caras (especialmente as térmicas a óleo e a carvão), essasfuncionam como um “seguro” para garantir o suprimento de energia.O custo desse seguro decorrente do acionamento das térmicas é repassado integralmente aosde energia elétrica.O mecanismo das bandeiras também serve para o consumidor ficar ciente do custo da geração de energia, ao dividir o sistema em três cores: verde, amarela e vermelha (que tem dois patamares).Foi o primeiro reajuste nos valores das bandeiras desde 2019. Os valores foram mantidos em 2020 e a bandeira verde foi acionada de junho a novembro.