Doria anuncia auxílio de R$ 300 para quem perdeu parente por COVID-19

(foto: AFP / Nelson ALMEIDA)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 29, o programa São Paulo Acolhe. Segundo ele, oirá pagar seis parcelas mensais, de R$ 300,00 cada, para pessoas que perderam um parente para COVID-19 e vivem em"Nada vai reparar a dor da perda de uma pessoa querida, mas vamos ajudar nadessas famílias", informou o governador.O benefício contemplainscritas no CadÚnido, com renda mensal de até três saláriosCom um investimento de R$ 20 milhões, o auxílioatingir até 30 mil pessoas no Estado, ou 10.929 famílias e 11.183 benefícios.A inscrição aose dá pelo site , e a primeira parcela do benefício deve ser paga àsno dia 20 de julho.