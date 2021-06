FGV: Confiança do Comércio sobe 2,0 pontos em junho ante maio, para 95,9 pontos

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 2,0 pontos na passagem de maio para junho, para 95,9 pontos, informou nesta terça-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador cresceu 7,8 pontos.



"A confiança do comércio sobe pelo terceiro mês consecutivo consolidando a tendência positiva que o setor vem passando após período de medidas mais restritivas no final do primeiro trimestre de 2021. O resultado positivo desse mês foi influenciado pela percepção de aumento do ritmo de vendas, enquanto as expectativas voltaram a oscilar, sugerindo que o cenário para os próximos meses ainda apresenta riscos. A melhora da confiança do consumidor, ampliação da vacinação e recuperação do mercado de trabalho são fatores que podem solidificar essa retomada. Mas a incerteza e os riscos de novas ondas da pandemia ainda pesam no sentido oposto", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.



Em junho, houve melhora na confiança em quatro dos seis principais segmentos do comércio. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) avançou 9,3 pontos, para 104,2 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) recuou 5,9 pontos, para 87,6 pontos. A Sondagem do Comércio de junho coletou informações de 801 empresas entre os dias 1º e 24 do mês.