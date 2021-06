Americana Etsy compra a Elo7 por R$ 1,1 bi

A plataforma de e-commerce americana Etsy anunciou nesta segunda-feira, 28, o fechamento de um acordo que prevê a compra da brasileira Elo7, especializada na venda de produtos personalizados e artesanais pela internet. Em comunicado, a companhia informou que a aquisição será realizada por US$ 217 milhões (o equivalente a quase R$ 1,1 bilhão) em dinheiro, sujeito a ajustes de capital.



Segunda a nota sobre o acordo, a Elo7 continuará sediada em São Paulo e passará a operar como um marketplace próprio administrado pela atual equipe de liderança da empresa. O site tem cerca de 1,9 milhão de compradores ativos e 56 mil vendedores cadastrados.



A Elo7 deverá funcionar como uma espécie de "espelho" do modelo da Etsy no Brasil, de acordo com a empresa compradora. A ideia é usar a plataforma nacional para dar tração à presença da companhia dos Estados Unidos em territórios latino-americanos.



"Esta transação estabelecerá uma base para nós na América Latina, uma região de comércio eletrônico ainda incipiente e na qual a Etsy atualmente não tem uma base de clientes significativa", explicou o presidente da Etsy, Josh Silverman.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.