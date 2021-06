Biden viajará pelos EUA para apresentar pacote de infraestrutura, diz Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira, 28, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará pelo país a partir da terça-feira, 29, para apresentar à população o pacote de infraestrutura bipartidário que foi apoiado pelos republicanos na semana passada. Segundo a assessora, o chefe da Casa Branca também tem conversado com os líderes do Congresso sobre a tramitação desta proposta e de outra legislação, que prevê investimentos mais abrangentes e será patrocinada apenas pelos democratas.



De acordo com Psaki, Biden pretende assinar os dois pacotes. No fim de semana, o presidente afirmou que não ameaçou vetar a proposta acordada com os republicanos.



Anteriormente, o chefe da Casa Branca havia dado a entender que só assinaria o projeto bipartidário se o Congresso também aprovasse o pacote democrata.



A porta-voz ressaltou que Biden tem conversado sobre a tramitação das duas propostas com a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, e com outros parlamentares dos dois partidos.



Clima



Psaki também informou que o democrata continuará a pressionar por mais gastos relacionados à crise climática.



Vacina



Durante a coletiva de imprensa desta segunda-feira, Psaki também anunciou que os EUA enviarão 2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 da Pfizer ao Peru e 1,5 milhão de doses ao Paquistão.