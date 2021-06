FecomercioSP: Confiança do empresário do comércio avança a 90,6 em junho

Após dois meses em queda, a confiança dos comerciantes da capital paulista voltou a crescer neste mês, segundo o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da FecomercioSP. O indicador encerra junho em 90,6 pontos, contra 83,8 de maio, o mais alto desde março.



A subida da confiança dos empresários tem a ver com a alta de outros indicadores do setor de comércio. O Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC) saltou 10,5% em junho. O Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC) avançou 5,4%. Já o Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC), sobre a propensão a investir em seus negócios, teve ganho de 6,2% em relação a maio.



O otimismo pode levar ao aumento de contratações no setor. Outro índice, o de Expectativas para Contratação de Funcionários avançou 14,1% em relação a maio.