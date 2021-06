Comitiva de Gâmbia conhece tecnologia de usina de cana em Uberaba

Comitiva da presidência de Gâmbia esteve reunida com a prefeita de Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba nesta semana para conhecer a tecnologia de transformação da cana-de-açúcar em etanol.

As indústrias sucroalcooleiras do Brasil servirão de referência na construção da primeira usina canavieira no país africano, em um projeto estimado em U$ 300 milhões. A comitiva da presidência de Gâmbia (pequeno país da África Ocidental), composta por 12 pessoas ligadas aos ministérios do país, está emnesta semana para conhecer a tecnologia de transformação da cana-de-açúcar em etanol.As indústrias sucroalcooleiras do Brasil servirão de referência na construção da primeira usinano país africano, em um projeto estimado em U$ 300 milhões.

A delegação africana desembarcou nessa quarta-feira (23/6) na maior cidade do Triângulo Sul para dialogar com autoridades locais e empresários sobre as potencialidades do setor sucroenergético da cidade, que se tornou referência no país africano por conta do trabalho realizado no agronegócio e agroindústria.



Uma das reuniões da comitiva da presidência da Gâmbia foi com os gestores da Prefeitura de Uberaba, no Centro Administrativo.

O prefeito de Kuntaur, Saihou Jawara, líder da comitiva, contou que a delegação do país africano veio em Uberaba para conhecer a sua área onde são produzidos açúcar e álcool.

“Foi muito importante a visita e gostaríamos de ter o protocolo de colaboração entre Gâmbia e Uberaba. A Gâmbia tem um clima muito parecido com o brasileiro, e espero que tenhamos essa troca de informações e negócios”, considerou o prefeito da cidade africana, de cerca de 5 mil habitantes, que fica localizada na divisão central do Rio da Gâmbia.

Em conversa com a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), Jawara a questionou sobre a relação do Executivo com as usinas de sucroalcooleiras da cidade.



“Contem conosco para que realmente a agroindústria da Gâmbia saia do papel e seja uma realidade”, destacou a prefeita.



Depois de Uberaba, a comitiva da Gâmbia seguirá para Uberlândia, Sertãozinho (SP) e finalizará a viagem em São Paulo, capital.