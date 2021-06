Safrinha do milho pode ter quebra de até 60% em Unaí

Previsão de quebra da safrinha do milho pode chegar a 60%, segundo cooperativa agrícola de Unaí (foto: Embrapa/Divulgação)

A safrinha do milho em Unaí, no Noroeste de Minas, pode sofrer um duro baque este ano. A produção pode ser até 60% menor do que a esperada para este ano, contrariando até mesmo expectativas já negativas do setor. A seca e uma praga que afeta as plantações são as causas. O preço do produto pode aumentar para os consumidores ainda este ano.

A estimativa foi feita pela Cooperativa dos Agricultores de Unaí (Coagril). O agrônomo e membro da equipe de assistência técnica da cooperativa Daniel Lima explicou à reportagem que a expectativa se tornou mais pessimista do que antes: havia a previsão de quebra de safra, mas na casa de 40%.

"As previsões climáticas não se confirmaram, causando queda na produtividade, especialmente para aqueles produtores que 'prolongaram' o prazo da semeadura. Se antes a perspectiva era colher uma média de 80 sacas por hectare, agora essa previsão chega a 30 sacas por hectare", conta.

A falta de chuvas no Noroeste foi uma das grandes questões que impactaram a produção. Por causa dessa redução, Lima alerta que o preço do milho pode aumentar para o consumidor final.



O que é a safrinha

A "safrinha" tem esse nome por ser realizada em um período secundário de plantio e colheita. Só ocorre nas regiões quentes, no período entre janeiro e abril, depois da safra convencional.

Para o período convencional, de setembro a dezembro, as perspectivas também não são exatamente animadoras.

Segundo a agência SAFRAS & Mercado, a área cultivada da safrinha de milho em Minas Gerais deve ocupar 870,252 mil hectares, 11,2% maior que no ano passado. Apesar do total da produção esperada ser maior que do ano passado (4,2 milhões de toneladas, contra 4,1 milhões no ano pasado), a produtividade média não deve chegar a cinco mil quilos por hectare.

Cigarrinhas ocupam as folhas e destroem o milho (foto: Fabiano Bastos/Embrapa/Divulgação)

A cigarrinha do milho