Biden fez compromissos em infraestrutura, diz Casa Branca

A vice porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quis assegurar que sua proposta de pacote de infraestrutura não afetasse com aumento de impostos quem ganha menos de US$ 400 mil ao ano no país. Em coletiva de imprensa a bordo do Força Aérea 1, a porta-voz indicou que o democrata se comprometeu uma série de pontos buscando consenso, ressaltando, dentre outros fatores, que não houve aumento de impostos em combustíveis.



Segundo Jean-Pierre, a intenção de Biden é que o pacote "se pague por si mesmo".



Questionada sobre outras possíveis tratativas de injeções fiscais, incluindo a possibilidade de utilizar o processo de reconciliação como medida para passar plano para famílias, ela sugeriu que o presidente quer "assegurar que investimento em pessoas também será feito".



Com o presidente a caminho da Carolina do Norte para estimular a vacinação no país, a porta-voz reconheceu que há desigualdades regionais no processo de imunização.



Sobre os riscos, indicou que a variante Delta do coronavírus é mais contagiosa, e que preocupa, mas ressaltou que as vacinas disponíveis são eficazes contra a mutação.