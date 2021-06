Em reunião ordinária, CMN vai estipular meta de inflação para 2024

Em reunião ordinária na tarde desta quinta-feira, 24, o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai estipular a meta de inflação para o ano de 2024, além de confirmar o objetivo de 2023. O Banco Central ainda não informou se haverá ou não entrevista coletiva de imprensa sobre a nova meta de inflação.



A meta de inflação para o ano de 2023, fixada no ano passado, é de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (inflação entre 1,75% e 4,75%).



Este porcentual deve ser confirmado pelo CMN nesta quinta.



No caso de 2024, a meta será divulgada pela primeira vez, como geralmente ocorre nas reuniões de junho do CMN.



Desde 2019, as metas de inflação vêm caindo 0,25 ponto porcentual a cada ano. Isso tem ocorrido mesmo em momentos de maior pressão inflacionária ou de crise econômica.



Assim, se mantiver a dinâmica mais recente, o CMN fixará a meta para 2024 em 3,00%.