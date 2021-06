Economia confirma entrega da 2ª fase da reforma tributária ao Congresso na sexta

O Ministério da Economia confirmou há pouco a apresentação da segunda fase da reforma tributária nesta sexta-feira, 25. Segundo a pasta, o projeto de lei tratará do Imposto de Renda para Pessoas Físicas, para Empresas e Investimentos.



Às 9 horas (de Brasília), os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, entregam o projeto em mãos ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).



Às 11 horas, Tostes concede entrevista coletiva à imprensa para detalhar a proposta.



Um dos pontos do projeto é o aumento da faixa de isenção do IRPF.



A proposta também deve mudar a tributação do IR sobre os investimentos, inclusive fundos exclusivos, e o sistema de come-cotas.



Outros pontos devem ser a redução do IR das empresas e a retomada da tributação sobre lucros e dividendos.