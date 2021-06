Biden confirma acordo com senadores por pacote de investimentos em infraestrutura

Após reunião com um grupo de senadores republicanos e democratas na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou que fechou um acordo para a proposta de legislação que prevê investimentos em infraestrutura. "Tivemos um encontro muito bom", afirmou, no jardim da residência presidencial.



Os parlamentares não deram mais detalhes sobre o acordo, como o valor e a estrutura do projeto. Segundo o senador Mitt Romney, mais informações serão divulgadas nesta tarde.



No Twitter, pouco antes do fechamento deste texto, Biden confirmou o entendimento. "Um grupo de senadores - cinco democratas e cinco republicanos - se juntou e costurou um acordo de infraestrutura que criará milhões de empregos americanos", escreveu.



Em março, a Casa Branca propôs um conjunto de mais de US$ 2 trilhões em despesas para obras públicas e outros projetos, que seriam financiados majoritariamente pelo aumento de impostos.



Para tentar angariar apoio da oposição, o governo reduziu o valor da proposta para cerca de US$ 1,7 trilhão, mas não está claro se esse foi o tamanho final acordado pelos senadores.