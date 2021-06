Argentina: PIB sobe 2,6% no 1º trimestre ante 4º trimestre de 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina avançou 2,6% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2020, segundo dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec, na sigla em espanhol) do país nesta quarta-feira. Na comparação com igual período do ano passado, o avanço foi de 2,5%.



Das 17 segmentações analisadas, oito registraram alta anual da atividade no primeiro trimestre, com os setores de construções (+21,3%) e indústria manufatureira (+11,4%) como os principais destaques. Do lado negativo, hotéis e restaurantes (-35,5%) seguem pressionados pela pandemia de covid-19, bem como o setor de transportes e comunicações (-10,6%).