Guedes diz que Bolsonaro deve anunciar nesta semana mais 3 meses de auxílio

Ministro Paulo Guedes com presidente Bolsonaro (foto: Isac Nobrega )

da Economia,, afirmou que o presidente da República, Jair, deve anunciar ainda nesta semana a renovação por mais três meses do, até outubro.Ele repetiu que a retomada em "V" da economia brasileira já ocorreu e que, agora, o País está saindo da recuperação cíclica para umasustentável, puxada por investimentos.Guedes também reafirmou que vão ser anunciados o Bônus de Inclusão Produtiva (BIP) e o Bônus de Incentivo à Qualificação (BIQ), que devem criar dois milhões depara jovens, os que mais têm sofrido com o desemprego.Segundo Guedes, com a mudança na presidência da Câmara e do Senado, as reformas estão andando muito rápido. Ele citou o marco do saneamento, a Lei do Gás e a autonomia do Banco Central.O ministro disse que espera que o Supremo Tribunal Federal () ratifique a decisão do Congresso quanto à autonomia do BC, pois isso impede que o "choque setorial e transitório de energia e comida" vire inflação permanente.Afirmou ainda que "vão vir as bandeiras" de energia para evitar o racionamento lá na frente em meio à crise hídrica. "Nossa inflação deu um salto justamente por choque de energia e alimentos. Nos EUA, o núcleo da inflação exclui comida e energia", comentou o ministro, participante de uma live com Josué Gomes e Rafael Cervone, candidatos, em chapa única, à presidência e à primeira vice-presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), respectivamente.Gomes e Cervone são apoiados pelo atual presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que fez, em seu discurso inicial, campanha para os dois.O caráter eleitoral também ficou claro nas primeiras declarações de Gomes e Cervone, que convocaram os industriais paulistas à votação, que ocorre dia 5 de julho.