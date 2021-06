PMI composto dos EUA cai a 63,9 na prévia de junho; PMI da indústria tem recorde

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto caiu de 68,7 em maio a 63,9 na preliminar de junho, informou nesta quarta-feira a IHS Markit. A leitura é a mais baixa em dois meses, mas o PMI apenas da indústria subiu de 62,1 em maio a 62,6 na prévia de junho, recorde na série histórica do dado, ante previsão neste caso de 61,5 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.



O PMI de serviços, por sua vez, caiu de 70,4 em maio a 64,8 na preliminar de junho, na mínima em dois meses. A previsão, nesse caso, era de 70,0.



O relatório da IHS Markit diz ainda que "as pressões inflacionárias seguiam elevadas em junho" nos EUA, com altas em matérias-primas e elevações de custos com salários no setor de serviços, por exemplo.



A consultoria nota, porém, que não é possível ainda saber se o segundo trimestre representará ou não o pico da inflação atual no país.