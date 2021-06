Von der Leyen e Daghi defendem pacote da UE para apoiar retomada pós-covid

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, concederam entrevista coletiva nesta terça-feira, 22, na qual defenderam o plano de recuperação da União Europeia, NextGenerationEU. No evento, Von der Leyen entregou simbolicamente uma representação desse plano ao premiê italiano, que já foi presidente do Banco Central Europeu (BCE).



As autoridades lembraram que a UE está levantando agora nos mercados o dinheiro que, com o aval dos países do bloco, deverá ser distribuído para apoiar a recuperação, após o choque da covid-19.



A expectativa é que esse dinheiro comece a ser distribuído "em algumas semanas", segundo o bloco.



A Itália será o país que mais receberá dinheiro nessa iniciativa.



Também pelo Twitter, Von der Leyen celebrou a "luz verde" para o plano de recuperação, "o maior pacote de recuperação da história", de 191,5 bilhões de euros apenas no caso da Itália.