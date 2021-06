UE abre investigação sobre Google por suposto abuso em anúncios de tecnologia

A União Europeia (UE) abriu uma investigação antitruste formal sobre alegações de que o Google estaria abusando de sua posição dominante no setor de anúncios de tecnologia. A Comissão Europeia, braço executivo da UE, disse nesta terça-feira (22) que a investigação, que vem ocorrendo de maneira informal desde pelo menos 2019, irá avaliar se o Google está prejudicando a concorrência ao restringir acesso por terceiros a dados de usuários com o propósito de fazer anúncios em sites ou aplicativos e, ao mesmo tempo, reservando os dados para uso próprio.



"Serviços de anúncios online estão no centro de como o Google monetiza seus serviços online", disse a comissária da UE para concorrência, Margrethe Vestager, em comunicado. "Nossa preocupação é que o Google tenha tornado mais difícil para que rivais compitam na área de anúncios de tecnologia", acrescentou.