Ex-diretor da Vale, advogado Clovis Torres assume presidência de Furnas

O advogado Clovis Torres, sócio do escritório Souza, Mello e Torres, e ex-diretor da mineradora Vale, é o novo presidente de Furnas, subsidiária da Eletrobras, estatal que deve ser privatizada no início do próximo ano, se a Câmara dos Deputados aprovar, até a terça-feira, 22, a MP 1031, da capitalização da companhia.



Torres é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador (UCSal) e mestre em Direito Internacional, Comércio e Finanças pela Tulane Law School, em Nova Orleans (EUA).



Foi diretor executivo e consultor geral da Vale de 2011 a janeiro de 2018.



O executivo já atuou nas áreas jurídica, de Recursos Humanos, Relações Institucionais e com as Comunidades, Energia, Meio Ambiente e Finanças.



Segundo fontes, Torres foi indicado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.



Ele assume em um momento crítico para a empresa, que possui 21 hidrelétricas, muitas delas com problemas nos reservatórios por conta da falta de chuvas.