Boeing realiza 1º voo do maior avião da família 737 MAX e inicia fase de testes

O maior avião da família 737 MAX já desenvolvido, o Boeing 737-10, realizou com sucesso nesta sexta-feira, 18, seu primeiro voo, informou a fabricante norte-americana.



"O desempenho do avião foi maravilhoso", disse a piloto chefe do 737, Comandante Jennifer Henderson, em comunicado. "O voo nos permitiu testar os sistemas, controles de voo e qualidades de manuseio da aeronave e todos tiveram um desempenho exatamente como esperávamos."



O 737-10 pode transportar até 230 passageiros. O voo deu início a um programa de teste abrangente e, segundo a companhia, a Boeing trabalhará em estreita colaboração com as agências reguladoras para certificar o avião antes de sua entrada em operação, prevista para 2023.



"O 737-10 é parte importante dos planos de frota de nossos clientes, dando-lhes mais capacidade, maior eficiência de combustível e a melhor economia por assento do que qualquer outro avião de corredor único", disse em comunicado o CEO da Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal. "Nossa equipe está empenhada em entregar uma aeronave com a mais alta qualidade e confiabilidade."



A Boeing vem trabalhando para superar acidentes aéreos envolvendo a família de aviões 737 MAX. No Brasil, a Gol tem um pedido firme do 737-10.