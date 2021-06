BC publica calendário de reuniões do Copom em 2022

O Banco Central publicou nesta sexta-feira, 18, o calendário das reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) para o ano de 2022.



Confira abaixo o calendário:



- 1º e 2 de fevereiro;



- 15 e 16 de março;



- 3 e 4 de maio;



- 14 e 15 de junho;



- 2 e 3 de agosto;



- 20 e 21 de setembro;



- 25 e 26 de outubro;



- 6 e 7 de dezembro.



Conforme o BC, as atas do Copom serão divulgadas às 8 horas da terça-feira seguinte à reunião, como de costume.