Produção de petróleo e gás cai 0,5% em maio, para 3,778 mi de boe/d, diz ANP

A produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu 0,5% em maio contra abril, para 3,778 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A produção de petróleo recuou 1,3%, para 2,931 milhões de barris diários, enquanto a produção de gás natural subiu 2,3%,para 134,5 milhões de metros cúbicos por dia.



A participação da produção de petróleo e gás da região do pré-sal caiu de 72,7% e ,abril para 71,2% em maio, com produção total de 2,689 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe/d), sendo 2,129 milhões de barris diários de petróleo e 89 milhões de metros cúbicos de gás natural.



O campo de Tupi (ex-Lula), continua sendo o maior produtor de petróleo e gás do País, apesar da queda de 0,97% em relação a abril, recuando para 891 mil barris diários.