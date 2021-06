Minas adota mais restrição

Incluindo o coronavírus, taxa de transmissão comunitária de vírus respiratórios está alta entre a população em 83 das 118 macrorregiões do país (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 4/5/21)



O programa Minas Consciente, que flexibiliza o isolamento social direcionando o funcionamento das atividades econômicas, definiu ontem o retrocesso da macrorregião Triângulo do Norte à onda vermelha, segunda etapa mais restritiva do plano para enfrentamento da COVID-19 e, ao mesmo tempo, permitiu o avanço do Sudeste do estado para a onda amarela, que terá atuação de um universo maior de empresas e prestadores de serviços. As mudanças foram anunciadas no dia em Minas confirmou 8.924 casos de contaminação pelo coronavírus e 255 mortes em 24 horas.





De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, 1.714.057 pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus e 43.814 morreram. A média móvel de mortes, por data de notificação, voltou a subir. Ontem, a média era de 214 óbitos em um dia. Em 4 de junho, era de 199. Em duas semanas, foi registrado aumento de 7,5%, o que indica estabilidade. Em relaçã à média móvel de casos da doença, esse número alcançou 7.997 confirmações em 24 horas. Há duas semanas, era de 7.957.





Foi devido à piora dos indicadores da doença respiratória que o Triângulo, que estava em onda amarela, voltou para o nível de alerta vermelho do Plano Minas Consciente. Por outro lado, a macrorregião Sudeste apresentou melhora nos índices. Atualmente, o Sudeste e Vale do Aço são as únicas macrorregiões fora da zona vermelha.





De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), na média estadual, a taxa de incidência de casos de COVID cresceu 13% nos últimos 14 dias. Das macrorregiões que estão na onda vermelha, cinco apresentam dados mais preocupantes e, por isso, estão enquadradas nos critérios de classificação pelos cenários epidemiológico e assistencial. São elas: Sul, Centro-Sul, Leste do Sul, Oeste e Nordeste.





A Região Nordeste entra em estado mais crítico a partir desta semana. “Essas regiões passam por análise ainda mais minuciosa dos indicadores 'incidência' e 'espera por atendimento', para identificar as tendências de piora na transmissão da doença e na ocupação de leitos e possíveis filas”, informou o governo de Minas.





A SES-MG garante que ações específicas têm sido desenvolvidas para atenção a essas regiões, entre elas a transferência de pacientes, diagnóstico para ampliação de leitos, monitoramento de casos e envio de forças-tarefas para os municípios.





“Estamos empenhados para acelerar o ritmo de vacinação. Minas é o estado que mais aplicou doses. Mas é preciso que a população continue fazendo a sua parte, se protegendo e protegendo os outros. Uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento são medidas necessárias mesmo entre as pessoas que já tomaram a vacina. A pessoa vacinada pode pegar o vírus e pode transmiti-lo”, alertou o secretário de Saúde, o médico Fábio Baccheretti.





Transmissão

sobe A taxa de transmissão comunitária de vírus respiratórios no Brasil está “extremamente” alta em 83 das 118 macrorregiões de saúde em que o país é dividido. Em outras 19, está muito alta e, em 13, é considerada alta. É o que apontam novos dados compilados pelo sistema InfoGripe, que reporta os casos de internação por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no país.





Desde o ano passado, o indicador do InfoGripe acompanha os casos de COVID-19, já que, entre os pacientes testados e com resultado positivo para vírus respiratórios, 96,1% constataram SARS-CoV-2 em 2021. No ano passado, foram 98% dos casos positivos para o novo coronavírus. O boletim divulgado ontem se refere a dados inseridos no sistema até 14 de junho e referentes à semana epidemiológica 23, de 6 a 12 deste mês.





Os dados da transmissibilidade mostram que apenas no interior do Nordeste, nos estados do Amazonas e de Roraima, em parte do Pará e do Mato Grosso a situação não está em vermelho. Isso significa que a maior parte do país registrou 10 casos ou mais de SRAG por 100 mil habitantes na semana passada.





Em sua conta no Twitter, o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, destacou que os dados servem de alerta para “reforçar que não basta estar em queda no número de casos de COVID-19, é preciso manter por tempo suficiente para chegar num patamar aceitável”.





Após mais de dois meses, o Brasil voltou a registrar tendência de auemento do número de mortes por COVID-19. O Ministério da Saúde confirmou 2.311 óbitos em 24 horas e o total acumulado desde o início da pandemia subiu a 496.004. Também no período de um dia, foram notificados 74.042 diagnósticos, o que levou os registros acumulados a 17.702.630.