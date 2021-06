SP lança programa para auxiliar compra de gás GLP por famílias carentes

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 17, o lançamento do programa Vale Gás, que prevê a transferência de renda para a compra de botijão de gás de cozinha (GLP 13kg) a mais de 100 mil famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Segundo o governo do Estado, cerca de 500 mil pessoas serão beneficiadas, a partir de 20 de julho.



O auxílio será distribuído em três parcelas bimestrais de R$ 100,00, a serem pagas até dezembro deste ano.



O programa será gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, recebendo mais de R$ 31 milhões em investimento e alcançando 82 municípios paulistas.



Terão acesso ao benefício as famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal per capita de até R$ 178,00 e que não recebem o Bolsa Família.



Em publicação nas redes sociais, Doria afirmou que se deparou com a "triste realidade" de famílias que não tinham como preparar os alimentos distribuídos pelo governo estadual. "Quem não tem sabe o que é ter um botijão de gás para atender a uma família durante dois meses. Por isso estamos fazendo um programa para atender meio milhão de pessoas aqui no Estado de São Paulo. É um enorme esforço que estamos fazendo para ajudar quem mais precisa", disse o governador.



Segundo a secretária de Desenvolvimento Social do Estado, Célia Parnes, esse é "um passo importante para garantir a proteção social e segurança alimentar de famílias em maior fragilidade frente aos desafios impostos pela pandemia".



O benefício será englobado pelo Bolsa do Povo - programa lançado em maio deste ano que concentra a gestão de auxílios, ações e projetos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.