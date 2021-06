Líder do PSDB no Senado diz que partido também votará contra MP da Eletrobras

O líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF), afirmou que o partido irá votar contra o parecer do senador Marcos Rogério (DEM-RO) da Medida Provisória que trata da privatização da Eletrobras. O parlamentar afirmou que defende a redução do papel do Estado na economia, mas que isso não pode ser feito de qualquer maneira.



"Não dá numa medida provisória, não dá tempo, não sabe os impactos, cada um fala uma coisa. Não sou especialista em matéria de eletricidade, de matriz econômica energética, mas imagina discutir isso em uma Medida Provisória. Minha consciência não está à venda, meu mandato nunca esteve e não estará à venda. Vou votar contra essa matéria", afirmou Lucas.



Também nesta quinta-feira, o líder do Podemos, senador Álvaro Dias (PR), orientou a bancada do partido a votar contra a Medida Provisória da Eletrobras. "Capitalizar Eletrobras é fundamental, mas não com todos esses equívocos", disse, em referência aos temas estranhos ao texto original da proposta, conhecidos como "jabutis".