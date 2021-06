ACSP: Varejo paulistano tem alta de 5,8% na primeira quinzena de junho

O varejo na capital paulista teve alta média de 5,8% na primeira quinzena de junho, em comparação com os primeiros 15 dias de maio deste ano, segundo dados da prévia do Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).



O saldo é positivo mesmo em comparação com uma das datas de maior movimento para o varejo: o Dia das Mães. Na primeira quinzena de maio, houve alta de 14,9% sobre o mesmo período de abril.



"Sem as restrições de funcionamento das lojas e do comércio de rua a economia se mantêm em ritmo forte. Outro fator que ajudou este mês foi as compras para o Dia dos Namorados", afirma o economista da ACSP, Marcel Solimeo.



Para ele, a tendência para os próximos meses é otimista.