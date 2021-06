Relator inicia leitura de parecer da MP da Eletrobras

O relator da Medida Provisória que trata da privatização da Eletrobras no Senado, Marcos Rogério (DEM-RO), iniciou nesta quarta-feira, 16, a leitura de seu parecer. O parlamentar afirmou que o relatório foi alinhado com o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), que relatou a proposta na Câmara dos Deputados.



O relatório foi apresentado na tarde desta quarta-feira, 16, durante a sessão do plenário. Diante de várias críticas de parlamentares, que questionaram o curto prazo para analisar o texto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), propôs o adiamento da votação para amanhã, 17.



"Todo esforço que fiz de construir esse relatório foi no sentido de compor nele o conjunto das colaborações apresentadas pelos senadores e senadoras. Não é um relatório para ser chamado de meu, que tenha visão unilateral do relator, é um relatório que congrega um conjunto de propostas", disse.