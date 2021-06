CPI do Reino Unido tem alta anual de 2,1% em maio, acima da meta do BoE

O índice de preços ao consumidor do Reino Unido subiu 0,6% em maio ante abril e mostrou alta anual de 2,1% no mês passado, informou nesta quarta-feira (16) o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). A previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de avanço menor, de 0,4% na comparação mensal e de 1,9% na comparação com maio de 2020.



A alta de 2% significa que a aceleração dos preços ao consumidor local, pela primeira vez em quase dois anos, está acima da meta de inflação do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), de 2%. Já o núcleo do CPI britânico, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,8% em maio em relação a abril e subiu 2,0% na comparação anual. Para o núcleo, a previsão era de alta de 0,4% no mês e de 1,7% no ano.