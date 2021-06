Nos EUA, índice de confiança das construtoras recua a 81 em junho

O índice de confiança das construtoras nos Estados Unidos recuou de 83 em maio a 81 em junho, informou nesta terça-feira a Associação Nacional das Construtoras (NAHB, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam manutenção em 83.



A leitura acima de 50 indica que mais construtoras veem as condições como boas do que ruins.



O índice ainda sinaliza uma demanda forte, embora um pouco abaixo da máxima histórica registrada em novembro de 2020, de 90 pontos.



*Com informações da Dow Jones Newswires