Embraer: Eve Urban Air Mobility fecha parceria com a Ascent

A Embraer informa que a Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc. e a Ascent, com sede em Cingapura, fecharam uma parceria com foco na aceleração do desenvolvimento do ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) nos mercados da Ásia-Pacífico. O acordo vai promover a entrada do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve na plataforma tecnológica que permite fretar aeronaves, comprar assentos em voos fretados e organizar operações de UAM.



Em nota, a fabricante brasileira diz que a parceria visa a inserção progressiva dos eVTOLs da Eve na região com a oferta de serviços de táxi aéreo, carga e transporte aeromédico. A Ascent conta atualmente com uma base de dados de operadoras aéreas parceiras para serviços dedicados de UAM em toda a Tailândia e nas Filipinas, e está preparada para expandir sua presença na região. Além disso, as empresas esperam uma integração completa dos serviços de Sistema de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (UATM, na sigla em inglês) da Eve à tecnologia Ascent para garantir operações mais seguras e com alto potencial de expansão.



"A parceria com a Eve representa um grande salto para a Ascent atingir a nossa ambição de democratizar a mobilidade aérea urbana sustentável. A união de forças com a Eve, e o apoio ativo do Grupo Embraer, vai nos permitir acelerar o nosso desenvolvimento de forma mais impactante, assegura nossa entrada no mercado de aeronaves totalmente elétricas, e oferecerá segurança e confiabilidade das operações em massa, graças à integração de gerenciamento de tráfego aéreo urbano", destaca na nota Lionel Sinai-Sinelnikoff, fundador e CEO da Ascent. Já André Stein, Presidente e CEO da Eve Urban Air Mobility avalia que munidos pelos dados e pela plataforma, a empresa estará bem posicionados para ingressar no mercado da Ásia-Pacífico.



A Ascent, primeiro serviço tecnológico de UAM da Ásia, foi projetada para tornar as cidades mais conectadas ao mover as pessoas de forma contínua e acessível por via aérea - usando helicópteros hoje e eVTOLs no futuro. "



Segundo a Embraer, com a nova parceria, as empresas estabelecerão uma prova de conceito para demonstrar a extensão e a penetração de mercado da plataforma da Ascent, enquanto aumenta a acessibilidade a um segmento mais amplo da região da Ásia-Pacífico. A Ascent facilitará a entrada no mercado de soluções dedicadas da Eve.



"O design do eVTOL da Eve, centrado no ser humano, representa um design simples e intuitivo que continua a atingir marcos de desenvolvimento, incluindo o primeiro voo do simulador de engenharia em julho de 2020 e o modelo em escala em outubro de 2020. Além do programa de aeronaves, a Eve aproveita a experiência da Embraer e da Atech, subsidiária do Grupo Embraer, no fornecimento de software de gerenciamento de tráfego aéreo mundialmente reconhecido para criar soluções que ajudarão a dimensionar com segurança a indústria de UAM a partir de agora", afirma a empresa.