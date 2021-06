BCE: Lagarde diz que é 'cedo' para debater fim do programa PEPP

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou em entrevista publicada pelo portal Politico nesta segunda-feira, 14, que ainda é "cedo" para debater o fim do programa emergencial de compras de ativos, conhecido como PEPP, porque ele estaria "indo na direção certa".



"Você não remove as muletas de um paciente até que os músculos tenham começado a se reconstruir o suficiente para que ele possa andar com suas próprias pernas. O mesmo se aplica à economia", declarou Lagarde, na entrevista. Precisamos realmente ancorar a recuperação", acrescentou.



Na mais recente decisão de política monetária, em 10 de junho, o BCE manteve o volume do PEPP em 1,85 trilhão de euros e reiterou que continuará comprando bônus em ritmo "significativamente" mais rápido do que no começo do ano, como forma de ampliar a liquidez no sistema financeiro.



Lagarde repetiu à publicação que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro deve retomar ao nível anterior à pandemia ao longo do primeiro trimestre de 2022, desde que a variante do coronavírus Delta, detectada pela primeira vez na Índia, não "arruíne nossos planos".



Ainda de acordo com a dirigente, o BCE deve entregar sua revisão de estratégias de política monetária do final do verão ou início do outono do Hemisfério norte.