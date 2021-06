MME publica diretrizes para leilões de energia existente A-1 e A-2

O Ministério de Minas e Energia divulgou as diretrizes para a realização dos leilões de compra de energia existente A-1 e A-2 de 2021, que devem ser promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no dia 3 de dezembro deste ano.



As regras estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.