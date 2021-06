BC da Rússia aumenta taxa básica de juros, de 5% a 5,5%, ante alta da inflação

O Banco da Rússia anunciou nesta sexta-feira, 11, que decidiu aumentar a taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 5,5% ao ano, e sinalizou para novas elevações nas próximas reuniões. Em comunicado, a autoridade monetária justificou a decisão com a escalada da inflação, que avança em ritmo mais acelerado do que o previsto e deve ficar ao redor de 4% ao longo do segundo semestre.



Segundo a nota, o movimento reflete "fatores persistentes" relacionados ao crescimento econômico forte, que leva a demanda a crescer em ritmo mais rápido do que a capacidade de produção, além da valorização das commodities no mercado global. "Levando-se em conta as altas expectativas de inflação, o balanço de riscos mudou significativamente para pró-inflacionário", explica.



O BC russo pontua que a atividade econômica local avança acentuadamente e que a maioria dos setores já retornou aos níveis pré-pandemia. A expectativa do Banco é de que o Produto Interno Bruto (PIB) volte ao patamar anterior à emergência da covid-19 neste segundo trimestre de 2021.



"As principais decisões sobre taxas de juros levarão em conta a dinâmica da inflação real e esperada em relação à meta de 4% e aos desdobramentos econômicos no horizonte de previsão, bem como os riscos colocados pelas condições internas e externas e a reação dos mercados financeiros", acrescenta.