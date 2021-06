Peru: Banco Central mantém taxa básica de juros em 0,25% ao ano

O Banco Central da Reserva Peru (BCRP) manteve nesta quinta-feira, 10, a taxa básica de juros do país em 0,25% ao ano. No comunicado que acompanha a decisão, o BC peruano informa que continuará com sua política monetária expansiva. A instituição também se compromete a realizar operações de injeção de liquidez.



"O Conselho considera apropriado manter uma postura monetária fortemente expansionista por um período prolongado e enquanto persistirem os efeitos negativos da pandemia sobre a inflação e seus determinantes", diz o comunicado da instituição.



Ao tomar a decisão, o BCRP indicou que os mercados financeiros demonstraram volatilidade em virtude da "incerteza eleitoral", e afirmou que a postura foi orientada para "atenuar tal volatilidade".



A próxima reunião de política monetária do BCRP será no dia 8 de julho.