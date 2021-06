Chile: BC mantém taxa básica de juros em 0,50% ao ano

O Banco Central do Chile manteve nesta terça-feira, 8, a taxa básica de juros do país em 0,50% ao ano. A decisão foi unânime entre os dirigentes da instituição.



Em comunicado, o BC chileno afirma que a economia do país ainda é afetada pela pandemia e pelo atraso na retomada do mercado de trabalho, mas que o alto dinamismo do consumo e o impulso nos gastos privados representam uma "mudança relevante" para o cenário macroeconômico nos próximos meses.



Isso, por sua vez, segundo a instituição, torna necessário "recalibrar a expansividade da política monetária" no futuro.



"No cenário externo, os indicadores de atividade de curto prazo têm permitido uma recuperação contínua, principalmente nas economias desenvolvidas. Isso tem sido vinculado ao avanço da vacinação e à reabertura gradativa nesses países, fortalecendo as perspectivas de consumidores e empresas", diz o comunicado.



Segundo a autoridade monetária, contudo, nas economias emergentes a velocidade mais lenta da vacinação contra a covid-19 e a dificuldade no controle da crise sanitária têm afetado o processo de recuperação.