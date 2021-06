Fitch reafirma rating BB- da Caixa, com perspectiva negativa

A Fitch reafirmou nesta terça-feira, 8, o rating BB- da Caixa Econômica Federal, com perspectiva negativa. Em comunicado, a agência de classificação de risco afirmou que a nota de crédito da instituição financeira é apoiada pelo rating soberano do Brasil.



"Na opinião da Fitch, há uma alta propensão do governo em fornecer suporte em caso de necessidade, dada a propriedade do governo federal do banco, seu papel fundamental na implementação das políticas econômicas do governo e a importância sistêmica do banco", ressaltou a agência.



Segundo a Fitch, a perspectiva negativa reflete a posição financeira potencialmente "mais fraca" do Brasil, o que poderia prejudicar a capacidade do governo federal de fornecer apoio à Caixa.



No dia 27 de maio, a Fitch também reafirmou o rating soberano BB- do Brasil, com perspectiva negativa.