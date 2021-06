Guedes: País está surpreendendo positivamente, e acreditamos que continuará assim

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 8, que o Brasil está surpreendendo positivamente em termos de retomada da economia e afirmou que o País está avançando na vacinação em massa da população.



Em evento promovido pelo Bradesco, Guedes disse que as expectativas do governo apontam que a população adulta poderá estar vacinada até setembro, e toda a população, até o fim do ano.



Nos últimos dias, governadores anunciaram calendários de vacinação para a população adulta. No Rio Grande do Sul, a previsão é dar a primeira dose em pessoas acima de 18 anos até setembro, e a segunda dose, até o fim do ano. Em São Paulo, a primeira dose deve ser ministrada até 31 de outubro. Outros Estados também têm avançado na imunização.



Em termos de dados positivos, Guedes citou a geração de quase 1 milhão de postos formais de trabalho nos primeiros quatro meses do ano e a recuperação da atividade econômica. "Após o overshooting do câmbio, provavelmente não vai subir tanto assim novamente", disse.



O ministro também ressaltou que a equipe econômica pretende avançar com as reformas no Congresso, entre elas a administrativa, que poderia, segundo o ministro, economizar R$ 400 bilhões em uma década.



Ele ainda destacou que o governo está "renovando as camadas de proteção social à população", embora não tenha dado detalhes. Mais cedo, Guedes afirmou que o governo deve prorrogar o auxílio emergencial a vulneráveis por "dois ou três meses" antes de lançar o novo Bolsa Família.