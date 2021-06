Para Meirelles, situação da reforma tributária está menos definida

O ex-ministro da Fazenda e atual secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, afirmou que a situação da reforma tributária está "menos bem definida" após as mudanças na presidência do Congresso, em webinar da Câmara britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Ele lembrou que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) dissolveu a comissão especial do tema. O ex-ministro afirmou, no entanto, que o projeto continua andando, embora sem muita definição de como será dividido entre as casas parlamentares.



Meirelles destacou que a reforma é imprescindível para o Brasil crescer mais e melhor, assim como o substitutivo proposto pelos Estados e que estava caminhando junto com as Propostas de Emenda à Constituição 45 e 110, que propõem a adoção de um Imposto de Valor Agregado (IVA) nacional.



Também ressaltou que, além da reforma tributária, a reforma administrativa também é importante no âmbito federal, assim como uma agenda de modernização e de produtividade.



Ele citou as iniciativas do Banco Central, como o PIX e o open banking, e do Ministério da Infraestrutura, assim como medidas em São Paulo, dentre elas a concessão da estrada Piracicaba-Panorama, o maior contrato do País, e o plano de uma linha ferroviária para ligar São Paulo e Campinas.