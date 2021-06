Consumo vai girar R$ 5,1 tri

Pesquisa IPC Maps 2021 destaca fôlego do varejo depois dos efeitos negativos da pandemia (foto: Pátio Savassi/Divulgação - 9/5/21)





Depois de um ano marcado pelos prejuízos causados pela pandemia, o consumo deverá recuperar fôlego e movimentar em torno de R$ 5,1 trilhões ao longo deste ano, um aumento de 3,7% em relação a 2020, considerando uma taxa também positiva de 3,17% do PIB. A estimativa é resultado de um levantamento feito pelo IPC Maps 2021 no cálculo de índices de potencial de consumo nacional, com base em dados oficiais. O índice apura, em números absolutos e detalhamento do potencial de consumo, 22 categorias de produtos nos 5.570 municípios do Brasil.





Minas Gerais ficou na segunda posição do ranking nacional, com potencial de consumo de R$ 514,149 bilhões, depois de São Paulo. Belo Horizonte é primeira cidade no estado e a quarta capital no país, com R$ 85,059 bilhões. No estado, os maiores potenciais, depois da capital, são Uberlândia, no Triângulo Mineiro (23º município do país), com potencial de R$ 22,296 bilhões; Contagem, na sequência (31º do país), com potencial de R$ 19,246 bi; e Juiz de Fora (34º do país), com valores estimados em R$ 18,127 bilhões.





“Minas Gerais, é o estado com o maior número de municípios, com uma característica muito específica de grandes diferenças em relação às estruturas das cidades, se olharmos metade do território para o norte e para o sul. Mas mesmo com uma leve perda de participação no consumo nacional, tem cenário positivo, saindo de uma situação de pandemia, aponta para retomada que leva tempo", explica Marcos Pazzini, sócio da IPC Marketing Editora e responsável pela pesquisa.





No ranking dos municípios, os principais mercados permanecem sendo, em ordem decrescente, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Em 5º lugar, aparece Salvador, deixando Curitiba logo atrás. Na sequência, vêm Fortaleza, Porto Alegre e Goiânia em 9º, ultrapassando Manaus, que cai para a 10ª posição. Da mesma forma, cidades metropolitanas ou interioranas, como Campinas (11º), Guarulhos (13º), Ribeirão Preto (17º), São Bernardo do Campo (18º) e São José dos Campos (20º), no estado paulista; São Gonçalo (15º) e Duque de Caxias (27º), no Rio de Janeiro; bem como as capitais Belém (14º), Campo Grande (16º) e São Luís (19º) também se sobressaem nessa seleção.





A expectativa da retomada da economia reflete-se no incremento em 9,4% de empresas instaladas no Brasil, totalizando 22.327.228 unidades. Desse montante, quase a metade (12,1 milhões) tem atividades relacionadas a serviços, seguida pelos setores de comércio (com 5,9 milhões), indústrias (3,6 milhões) e, por fim, agribusiness, com 720 mil estabelecimentos.





Prioridades





O levantamento detalha, ainda, as preferências dos consumidores na hora de gastar sua renda. Os itens básicos aparecem como prioridades: 25,76% dos desembolsos destinam-se à habitação (incluindo aluguéis, impostos, luz, água e gás); 17,96% outras despesas (serviços em geral, reformas, seguros etc.); 14,11% vão para alimentação (no domicílio e fora); 13,06% a transportes e veículo próprio; 6,66% a medicamentos e saúde; 3,71% a materiais de construção; 3,46% à educação; 3,43% a vestuário e calçados; 3,29% à recreação, cultura e viagens; 3,29% à higiene pessoal; 1,52% a móveis e artigos do lar; 1,49% a eletroeletrônicos; 1,1% a bebidas; 0,53% para artigos de limpeza; 0,45% ao fumo; e finalmente, 0,17% refere-se a joias, bijuterias e armarinhos.





Entretanto, Pazzini destaca que uma análise da base da pirâmide mostra que o comprometimento da renda do trabalhador com despesas básicas é muito alto. "Se observarmos, os gastos são com residência, alimento e transporte, entre outros, sobra pouco para os objetos de desejo, como um novo eletrodoméstico, ou uma roupa de marca. O salário cada vez menos banca o consumo."





A pesquisa mostra que, em momentos de crise, mercados consolidados tendem a reagir com maior facilidade e se recuperar mais rapidamente. Os estudos apontam que as 27 capitais passarão a conquistar espaço no consumo nacional, respondendo por 29,3% do total de gastos. A previsão é de que o avanço no interior atinja 54,9%. A queda de 15,8% ficará por conta das regiões metropolitanas.





Marcos Parizzi explica que o crescimento esperado para este ano é satisfatório, já que as perdas registradas em 2020, em função do isolamento social imposto pela pandemia, vão demorar a se recompor. “Aos poucos, os brasileiros tentam voltar à rotina normal, e é isso que estimulará o consumo em 2021”, aposta.