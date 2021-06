Fed anunciará resultado de testes de estresse em bancos no dia 24

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informou, em comunicado publicado nesta segunda-feira, que anunciará os resultados de seus testes de estresse nos bancos no dia 24 de junho, às 17h30 (de Brasília). Na nota, o Fed comenta que a resistência dos grandes bancos está sendo testada em cenário de recessão hipotética, com forte contração global, além de estresse substancial em mercados de dívida corporativa e imobiliária.



Os bancos com mais de US$ 100 bilhões em ativos totais consolidados estão sujeitos aos testes, diz o Fed. Os menores do que isso participam apenas a cada dois anos, sendo que todos foram alvo da avaliação no ano passado, lembra o BC.



Quatro bancos decidiram voluntariamente participar neste ano, diz a nota: BMO Financial Corp.; MUFG Americas Holdings Corporation; RBC US Group Holdings LLC; e Regions Financial Corporation.