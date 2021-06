Crédito ao consumidor nos EUA cresce US$ 18,6 bilhões em abril, revela Fed

O crédito ao consumidor dos Estados Unidos cresceu US$ 18,6 bilhões na passagem de março para abril, segundo dados publicados nesta segunda-feira pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o que representa um avanço anualizado de 5,3%, feitos os ajustes sazonais. O resultado veio abaixo das previsões de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que projetavam ganho de US$ 20 bilhões.



O crédito rotativo, composto na maior parte por cartões de crédito, recuou 2,4% em relação a abril do ano anterior.



Já o crédito não rotativo, que inclui empréstimos para financiamento estudantil e de automóveis, teve alta de 7,6% em igual base de comparação.



O crédito ao consumidor de março, por sua vez, foi revisado para baixo, de uma alta de US$ 25,8 bilhões para um crescimento de US$ 18,6 bilhões.



*Com informações da Dow Jones Newswires